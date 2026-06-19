「ヤクルト−広島」（１９日、神宮球場）広島・名原の判定を巡って新井監督が続けざまにリクエストするシーンがあった。四回１死。名原が一塁線へセーフティーバント。捕球した吉村はグラブトスしたが、ボールが浮いてしまう。名原が左足でベースを踏んで駆け抜けた後、右足が着地するタイミングでオスナが捕球した。しかし、判定はアウトとなると、球場がどよめいた。すぐさま新井監督がベンチを出てリクエストすると、リプ