松屋フーズの創業60周年を記念して、ジョージアの伝統料理で「世界一にんにくをおいしく食べる料理」しても知られる「シュクメルリ」を使ったメニューがとんかつ専門店の松のやで2026年6月16日から食べられるようになりました。「シュクメルリロースかつ」と「シュクメルリジャンボチキンかつ」の2種類があるとのことなので、どちらも注文してどんな味に仕上がっているのか確かめてみました。創業60周年記念コラボ「シュクメルリ」