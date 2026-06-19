◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（１９日・横浜）阪神の先発・村上頌樹投手が、３回にも２点を失って２点差に追い上げられた。１死から蝦名に死球を与え、続く牧の右中間二塁打で二、三塁。続く佐野に右翼線へ飛ばされ、走者２人の生還を許した（記録は短打と森下の失策）。今季の敵地でのＤｅＮＡ戦は２試合とも壮絶な乱打戦の末に敗れており、この日も不穏な空気が漂ってきた。