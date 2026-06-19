ゴスペラーズが、6月24日にリリースするEP『UNIVER5OUL』より、収録曲「UNItVERSE」のMVをEPリリース日である6月24日20時に公開することを発表した。「UNItVERSE」は、“VERSE＝詩・対話”によって“UNIT＝ひとつになる”というテーマを掲げたダンサブルナンバーだという。メンバー同士が、まるで対話をするように歌声を交わしながら楽曲を紡ぐボーカルリレーが印象的な一曲に。MVでは、開放感あふれる青空の下を舞台に、5人の歌声