◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（１９日・神宮）広島の新井貴浩監督が、２プレー連続でリクエストを要求する“珍事”があった。両軍無得点の４回１死。名原がセーフティーバントを試みた。ヤクルトの先発・吉村が一塁線の打球を処理して一塁へトス。タイミングは明らかにセーフだったが、一塁塁審はアウトを宣告した。新井監督はすぐさまリクエストを要求し、リプレー検証の結果、セーフ（記録は投安）となった。名原