メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県西尾市の小学校で、事務職員が給食費1800万円近くを着服していたことがわかりました。 市教育委員会によりますと花ノ木小学校に勤務していた40代の事務職員の男性は、2023年から去年までの3年間で、保護者から集めた給食費1790万円あまりを着服したとされています。 学校の規模に対して、給食費の納入額が少ないことに市の職員が疑念を抱き、聞き取りなどを行って発覚しました。