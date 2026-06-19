メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋工業大学の教授が大学にうその申請をして奨学寄付金を不正に使っていたことがわかりました。 名古屋工業大学によりますと電気・機械工学類に所属する男性教授は、奨学寄付金を原資とした印刷物を有料で販売するにもかかわらず、無償で配ると大学側にうその申請をしていました。 男性教授は、2020年からの5年間で6回にわたるうその申請で得た寄付金約104万円を使って印刷物をつく