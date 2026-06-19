女優・松本まりかの姿にネットは衝撃に包まれた。松本のスタッフによるインスタグラムが１９日に更新され、テレビ東京系ドラマ「るなしい」最終回に登場したことを報告。「初代神の子として最後に登場させていただきました！まだ見れてない方は見逃し配信で是非チェックよろしくお願いいたします」と呼びかけた。同作でナレーションを務めていた松本は、最終回のラスト３０秒でサプライズ登場。白塗りのメイクで怪演を見せた