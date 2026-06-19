◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）中日の石伊雄太捕手が、５号ソロを放った。２点を先行した３回１死、先発・竹丸の甘く入った変化球を振り抜いた。打球は青く染まった左翼席中段に消えた。初回１死一塁で迎えた第１打席では、三ゴロ併殺打に倒れたが、自身１５試合ぶりの一発で追加点を呼び込み「なんとか反応で打てました。気持ちを切り替えて、守備に集中します」とコメントした。打線は、２回に村