振付師で俳優・タレントのKABA.ちゃんが19日、自身のインスタグラムを更新。自身の誕生日祝いに駆けつけたタレント・小川菜摘との2ショットを公開した。 【写真】俳優としても活動の幅を広げるKABA.ちゃんシリアスな表情 「お誕生日、当日」と題し、この日57歳を迎えた自身のために小川が開いたランチ会の様子を投稿。「なっつ小川菜摘さんが、お誕生日をお祝いしてくれました何十年、毎年お祝いしてもらってずー