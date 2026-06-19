日本代表の歓喜の写真が反響日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ戦に臨み、2-2で引き分けた。この試合で同点ゴールを決めた後のとある写真が「思わずうるっとしました」など注目を集めている。1-1で迎えた後半19分、日本は勝ち越しゴールを許して再びビハインドを背負う展開となった。この直後、森保一監督はFW前田大然に代えてMF伊東純也をピッチに送