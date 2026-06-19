北中米W杯初戦で強豪オランダと2-2のドロー日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。グループステージの第1節が全試合終了し、衛星放送「ESPN」は全チームの初戦終了に伴う最新のパワーランキングを発表。負傷者続出の逆境を跳ね返した日本の戦いぶりについて、「スーパースター不在も問題なし」と高く評価している。開幕前、日本はFW南野拓実、FW三笘薫が負傷