風に揺れる紫色のラベンダー。甘く清々しい香りが届きます。小椿希美アナウンサー「池田町ではラベンダーが見ごろを迎えていて、4ヘクタールの紫色のじゅうたんが広がっています」 長野県池田町の観光農園「夢農場」では、イングリッシュ系のラベンダーが満開になっていて、県内外から多くの人が訪れていました。東京都から「風が吹くとすごくいい香りがして」東京都から「日なたはすごい暑い