長野県のJA信州うえだの女性部は19日、女子バレーボール「信州ブリリアントアリーズ」の選手6人に、地元食材を使用したオリジナル弁当「勝ち弁」をプレゼントしました。 地元を拠点に活躍するチームを応援しようと、選手のリクエストをもとに、ボリュームがあり、栄養バランスの取れた弁当に仕上げました。味わった選手たちは「パワーをもらった」などと笑顔を見せていました。