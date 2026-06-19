サッカー日本代表が17日、公式X（旧Twitter）を更新。現在販売中のコラボグッズについて触れ、転売目的での入手について「厳正なる処分をさせていただく」とつづり、注意喚起を行った。 ポケモンカードゲーム30周年記念パック発売も不安の声相次ぐ転売対策でマイナンバーカード導入へ 東京都渋谷区のMIYASHITA PARKでは、「SAMURAI BLUE祭」が行われている。日本代表を応援するイベントで、オ