◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(19日、東京ドーム)巨人のキャベッジ選手が4回の守備で途中交代となりました。この日「5番・センター」でスタメン出場のキャベッジ選手は初回、2アウト1塁2塁でピッチャーゴロ。3回は2アウト1塁3塁のチャンスでしたがサードゴロとなり、中日の金丸夢斗投手を相手に2打数無安打に抑えられます。3回の攻撃が終わると巨人は交代を告げ、橋上秀樹監督代行はキャベッジ選手に歩み寄り体をさすります。そ