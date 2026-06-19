きょう午前、東京・北区の小学校で火事があり、児童ら11人がけがをしました。さきほどから行われている会見で、学校側は授業中の出火で、あってはならないことだったと謝罪しました。【写真を見る】「授業中の出火で、あってはならないこと」火災受け学校が会見児童と教職員あわせて11人がけが東京・北区の滝野川第三小学校【写真を見る】校舎のひさしの上で救助を待つ児童らの姿児童と教職員あわせて11人けが北区区長が謝罪