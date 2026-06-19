19日午前、東京・北区にある小学校で火事があり、児童ら11人がケガをしました。火事の影響で児童らが取り残されましたが、救助され、いずれも命に別条はないということです。出火原因や火事に遭遇した場合にとるべき行動などについて、元東京消防庁麻布消防署長の坂口隆夫さんに聞きます。■火事の状況と出火原因は？まずは火事の状況を整理します。火事があったのは、JR王子駅や都電荒川線飛鳥山停留場そばの東京・北区の滝野川第