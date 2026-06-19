JTBパブリッシングは、月刊誌「JTB時刻表」の電子書籍版を、6月19日から販売を開始する。今年4月号から創刊101年目に突入した月刊誌「JTB時刻表」は、一冊に日本全国の鉄道・バス・航空・船の時刻を網羅し、長年にわたり鉄道ファンや旅行者の信頼を集めてきた。次の100年へ向けた新たな一歩として、かねてより多くの消費者から要望を得ていた「JTB時刻表」の電子書籍版を、今回ついに販売を開始する。電子書籍版ならスマートフォン