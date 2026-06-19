梅雨前線の影響で、19日(金)の県内は、広い地域で雨が降りました。 20日(土)も、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 20日昼前から夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。 また来週23日(火)～24日(水)にかけても、警報級の大雨となるおそれがあります。 今後の最新情報を確認するようにしてください。 ▼19日(金)21時～ 3時間ごとの天気 ▼20日(土)