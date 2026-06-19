ビーケー・ジャパンは、6月19日から、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の「BBQステーキワッパー」「チーズBBQステーキワッパー」「ダブルBBQステーキワッパー」を発売する。直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の