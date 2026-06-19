広島市の松井市長は、19日の市議会で2027年春に見込まれる市長選挙への立候補を表明しました。■広島市松井 一実 市長「市民の皆様と共に、世界に誇れるまちづくりを集大成し、未来につなげるべく、次期市長選に出馬したいと考えています。」広島市の松井一実市長は、19日の市議会で来年春に行われる市長選挙に立候補する考えを明らかにしました。松井市長は73歳、現在4期目です。来年4月11日で任期満了を迎え、広島市長とし