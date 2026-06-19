「働く」をテーマに、障害がある人と地域をつなげる福祉事業所。 アイデアが、長崎のまちを明るくします。 長崎市桜町にある工事現場と道を隔てる「仮囲い」。 クルーズ船が入る長崎港、路面電車が走るまち、さらにはおくんちがモチーフのデザインなど、鮮やかなイラストが施されています。 展示を行っているのは、工事の発注を受けている西海建設です。 圧迫感や無機質さがあるとされる工事現場の仮