「53g 無限のり お好み焼ソース風味」亀田製菓は、「53g 無限のり お好み焼ソース風味」（以下、「無限のり お好み焼ソース風味」）を全国のスーパーマーケットで、「35g 無限のり お好み焼ソース風味」を全国のコンビニエンスストアで、6月29日から7月末までの期間限定で発売する。「無限のり」は、あおさのり・焼きのり・青のりの3種の海苔を使用し、豊かな風味とサクサクとまらないおいしさが特長の米菓。今回、その魅力をより