キーコーヒーは、東京都内の高校に通う18歳125名に対し、コーヒーの飲用に関する調査を実施した。これは、次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成するプロジェクト「18歳。コーヒーを」の一環となる。その結果、約半数が「コーヒーは集中したいときに飲む」と回答した。キーコーヒーでは次世代へコーヒーに親しんでもらう文化を醸成するプロジェクト「18歳。コーヒーを」を推進している。同アンケートは、その一環として都内