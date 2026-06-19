お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希さんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。長男がピースしている写真を公開しました。【写真】アルピー・平子の長男「ピッチャー向きの大きい手」平子さんは「あんまり一緒にお出かけしてくれなくなった長男様に接待焼肉」とつづり、1枚の写真を投稿。焼肉を食べながら、カメラに向かってピースをする長男の姿です。鼻から下が写っており、楽しそうにほほ笑んでいるように見えます。コメ