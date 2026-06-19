JTBは、夏休み期間（7月15日〜8月31日）の予約状況による海外・国内人気方面ランキングをまとめた。海外旅行は、ハワイやシンガポールといった定番方面に加え、MLB観戦で注目されるアメリカも根強い人気。添乗員付きプランではヨーロッパも注目される。国内旅行は、沖縄・北海道の不動の人気。添乗員付きツアーでは夏祭りを巡る東北の注目度が高い。出発日のピークは、海外旅行はお盆休み直前。国内旅行は海の日3連休の7月18日と、