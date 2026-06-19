ABCマートは、アディダス オリジナルスのT−トゥシリーズを代表する人気モデル「HANDBALL SPEZIAL（ハンドボール スペツィアル）」から、ニットアッパーを採用したABC−MART限定モデルを全国のABCMART GRAND STAGE店舗および公式オンラインストアで発売する。「HANDBALL SPEZIAL」は、アーカイブモデルから受け継がれるアイコニックなT−トゥデザインやソフトなガムラバーアウトソールなど、ブランドのヘリテージを感じさせるディ