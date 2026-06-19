オランダを訪問中の天皇皇后両陛下は19日、国王夫妻と共に小児がんセンターを訪れ、子ども達と交流されました。滞在7日目、両陛下はユトレヒト市にあるマキシマ小児がんセンターに到着し、出迎えたウィレムアレクサンダー国王夫妻と挨拶されました。ここはマキシマ王妃が支援を続けるヨーロッパ最大の小児がんセンターです。吹き抜けの玄関ホールに集まった病院のスタッフなどから拍手が起き、両陛下は見上げて手を振られました。