東和フードサービスが運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」において、6月19日から夏季限定メニューを販売する。梅雨空の向こうに見え隠れする、本格的な夏の気配。夏の訪れとともに、上質な空間で「涼」をゆったりと愉しむ、特製メニューを今年も用意した。同社製の生パスタならではの、みずみずしい弾力と格別なもちもち感。冷製に仕立てることで、つるんとした喉ごしを一層楽しめる。「涼」を感じる美しい一