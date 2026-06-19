多聞くん今どっち!?16巻累計発行部数350万部を突破した、話題沸騰の“推し活”ラブコメ『多聞くん今どっち!?』（師走ゆき/白泉社）。そのコミックス最新16巻が、2026年6月19日（金）に刊行された。『花とゆめ』で連載中の同作は、まさに飛ぶ鳥を落とす勢い。2026年1月3月にTVアニメの放送が始まると、そのクオリティの高さや、オタク主人公を演じる声優・早見沙織の怪演などが瞬く間に話題に。1月19日には原作コミック