しまむらは、しまむらグループのオンラインストア「しまむらパーク」内に、レディース大きいサイズ専門オンラインモール「しまぽちゃマルシェ」を6月20日12時にオープンする。「しまぽちゃマルシェ」とは、「ぽっちゃり女子の“欲しい”が全部みつかる、わくわくライフスタイル専門店」として、豊富なアウターの品揃えに加え、雑貨や肌着まで、見つける・選ぶ・比べる楽しさを提供する、ぽっちゃり女子のためのマルシェ（市場）に