東海道新幹線は、浜松駅で人と列車が接触した影響で運転を見合わせています。JR東海によりますと、東海道新幹線は、19日午後5時40分過ぎに、浜松駅を通過する「のぞみ49号」が線路に立ち入った人と接触しました。この影響で東海道新幹線は午後7時現在、全線で運転を見合わせています。運転再開の見通しは今のところたっていません。