「かっぱえびせん 甘えび」カルビーは、“やめられない、とまらない”でおなじみの「かっぱえびせん」から、甘えびを100％使用した「かっぱえびせん 甘えび」を6月29日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストアの店舗以外では7月6日から期間限定発売する。1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者（松尾孝）が幼少期の好物であった“川えびの天ぷら”に着想を得て誕生したロン