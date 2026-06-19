【漫画】本編を読む猫はクールな生き物だと思われやすいが、一緒に暮らしてみると意外に甘えん坊であることに気づく。自立心を持ちつつも、適度な“構ってアピール”で人間を翻弄する子は多い。飼い主としては、自分を必要としてくれる愛猫の愛情表現がたまらなく愛しくなってしまう。2匹の愛猫との暮らしを描いた猫コミックエッセイ『ネコトラビット』の作者であるコトラさんは、お出かけ前に愛猫たちから強い圧をかけられる