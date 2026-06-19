JR東海とJR西日本は、10月から、東海道・山陽新幹線に、グリーン車よりもさらに上質な設備・サービスを備えた上級クラス座席を導入する。生活様式や働き方の変化に伴い多様化する消費者のニーズにより一層応えて、様々なシーンで利用できる空間を提供していく考え。設備の名称は、「Supreme Class」（スプリームクラス）。グリーン車を超える最上位クラスであり、最高の品質やサービスを提供するという想いを「Supreme（最高の）」