Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、19日放送のテレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ毎週金曜後6：55）第141話「READY GO！ユナイトバトル！！」にゲスト声優として出演した。一貫して“本当に好きなものを好きと言う”姿勢を貫き、「ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ 2026」大会応援リーダーに続いて、念願のアニポケ出演を果たした宮田。「好き」を言葉にし続けたことで見えた手応えや、アフレコ現場