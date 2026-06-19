◇プロ野球セ・リーグ DeNAー阪神(19日、横浜スタジアム)3回にDeNA・佐野恵太選手がタイムリー。これに相手のエラーも絡み、2点差まで追い上げています。この日のDeNAの先発は石田裕太郎投手。初回には乱調を見せ、一挙5点を失います。しかし2回以降は状態を持ち直し、阪神打線を打ち取っていきます。これを援護したいDeNA打線は2回、対する村上頌樹投手を相手に、宮粼敏郎選手のソロホームランで1点を返します。さらに3回に