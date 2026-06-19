左から：テックマークジャパン 営業部長の小坂篤史氏、同 代表取締役社長兼CEOの長谷川俊哉氏、島村楽器 代表取締役社長の廣瀬利明氏、ビジョンメガネ 代表取締役社長の安東晃一氏延長保証制度の設計・運営を行うテックマークジャパンは、「延長保証でノンメカニカル領域に挑む」をテーマに、島村楽器とビジョンメガネとの3社対談ラウンドテーブルを6月17日に開催した。ラウンドテーブルでは、島村楽器 代表取締役社長の廣瀬利明氏