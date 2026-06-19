「令和の虎」に“虎”として出演している実業家・三浦哲郎氏が18日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、SNS活動からの引退を発表した。実業家・茂木哲也氏との対談中、三浦氏は突然「私、2026年の年末をもって全てのSNSをやめます」と宣言。「インスタグラムだけは残します。何年後か、海外でビジネスをしたいんで。何もSNSがないと怪しいので。Xとかフェイスブックとか、YouTube、TikTok（をやめて）、就活NEOとか令和の虎も