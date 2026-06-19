【スターケバブ Takeaway 秋葉原本店 閉店】 6月19日 投稿 秋葉原にあるドネルケバブサンドのお店「スターケバブ Takeaway 秋葉原本店」が閉店することが、公式Xの投稿により明らかとなった。 1999年に開業した秋葉原の老舗ケバブ店「スターケバブ」。秋葉原エリアで2店舗が展開されており、その1号店となる「Takeaway 秋葉原本店」が惜しまれつつも閉店する。 店舗