金利上昇局面で住宅ローン利用者はどうすればいいか。ファイナンシャルプランナーの川淵ゆかりさんはさんは「何の対策も取らなければ、60歳時点でローンがほとんど減らないピンチに陥る。定年後に『退職金では返しきれない』と慌てる前に、4つの具体策を検討すべきだ」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■利上げが家計を直撃するのは3年後日銀の政策決定会合において、政策