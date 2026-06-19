老後に良い人間関係をつくるには何をすればいいか。医師の保坂隆さんは「会話は話す人と聞く人がいて成り立つが、大部分の人が自分の話を聞いてほしい『話し好き』だ。聞き上手になるには相槌を工夫する必要がある」という――。※本稿は、保坂隆『ムリなく気楽にちょうどよく 「ひとり老後」の人づきあいの知恵袋』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／simon2579※写真はイメージです - 写真＝iStock.