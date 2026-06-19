コインランドリーで女性用の下着を盗もうとしたとして自衛官の男が逮捕されました。逮捕されたのは小松市の自衛官の男37歳です。2022年の10月から11月にかけて能美市内のコインランドリーで乾燥機内を物色し女性用下着を盗もうとした疑いがもたれています。警察の調べに対し自衛官の男は「間違いありません」と容疑を認めていて警察では余罪についても調べています。