【SUZURIの100Tee byGMOペパボ】 6月19日より開催 GMOペパボは、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」において、新作Tシャツ特別企画「SUZURIの100Tee byGMOペパボ」を本日6月19日より開催している。 今回の特別企画では、100組を超えるクリエイターが「夏」をテーマに制作した新作Tシャツを一斉に公開。猫イラストレーターのmofusand氏