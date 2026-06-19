お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはらが１９日、ＭＢＳラジオ「メッセンジャーあいはらのＹｏｕはこれから！Ｅｖｅｒｙｄａｙ」に出演。一部で報道された吉本興業の契約の新形態について言及した。報じたのは「ＦＲＩＤＡＹデジタル」。「制作会社ディレクター」の証言として、２月に吉本所属の全芸人に契約書が渡された際「４週間連絡が取れない場合は契約を解除できる」という文言が新たに追加されたという。これにつ