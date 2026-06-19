ピンストライプの穴は、守備だけでは埋まらない。ア・リーグ東地区首位を走るヤンキースの補強戦略で、ジャイアンツのマット・チャプマン内野手（３３）が一気に現実味を帯びてきた。米メディア「スポーティングニュース」は、８月３日（日本時間４日）のトレード期限へ向け、ジャイアンツが高額契約選手の放出に傾く可能性を指摘。獲得候補としてヤンキース、フィリーズ、カージナルスの名前を挙げた。ジャイアンツは３１勝４