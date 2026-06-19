ピンチ拡大を防いだ岡本の好守、日本ファンも称賛【MLB】Bジェイズ 4ー3 Rソックス（日本時間19日・ボストン）三塁守備もメジャーで覚醒を遂げつつある。ブルージェイズの岡本和真内野手が18日（日本時間19日）、敵地で行われたレッドソックス戦に「7番・三塁」で出場。セーフティバントをベアハンドで掴み、打者をアウトにする美技を披露し、「惚れ惚れする」「最高や」と驚きと称賛の声が殺到した。ファンを虜にした好プレー