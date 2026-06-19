可愛くて、努力家で、気づかいも抜群！一度ハマったら抜け出せない、そんなさや沼にどっぷりと浸りたいコ必見！今回は、Ray㋲の愛されガールこと乃木坂46・金川紗耶のカメラロールの中身を特別に大公開！本人のコメントつきでたっぷりとお楽しみください♡愛されガールやんちゃんのカメラロールをのぞき見♡やんちゃんの素顔を知るべく、最近のカメラロールを特別に大公開〜。プライベート感満載なリアル近況を本