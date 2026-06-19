◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が中日戦で４回表の守備から交代となり、ベンチへ下がった。キャベッジは「５番・中堅」で先発出場。初回、２死一、二塁の一打先制の場面ではバットを折りながら投ゴロ。３―１の３回２死一、三塁では三ゴロに倒れ、この次の４回表の守備から退いた。代わりに中山が右翼、増田大が右翼から中堅の守備についた。キャベッジは６日の交流